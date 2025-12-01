Quando gareggiano gli azzurri agli Europei in vasca corta 2025 | gli orari e gli iscritti giorno per giorno

Manca poco. Da domani al 7 dicembre andrà in scena la 23ma edizione degli Europei di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, si terrà l’ultima competizione internazionale del 2025 e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Gli azzurri, tra i protagonisti delle recenti edizioni, hanno conquistato nella storia della manifestazione 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), di cui 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell’ultima rassegna di Otopeni 2023, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6) che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della nazionale del direttore tecnico Cesare Butini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gareggiano gli azzurri agli Europei in vasca corta 2025: gli orari e gli iscritti giorno per giorno

