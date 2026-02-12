A Roma si ripropone l’appuntamento con gli open day dedicati alla carta di identità elettronica. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, gli uffici anagrafici di alcuni municipi resteranno aperti con orari straordinari per permettere ai cittadini di ottenere o rinnovare il documento. Anche gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino saranno disponibili per le pratiche relative alla Cie. La città si prepara a facilitare il processo, offrendo più possibilità di accesso nel fine settimana.

Nel municipio V, la sede di via Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 15.00; nel municipio VIII, la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato14 febbraio dalle 8.30 alle 15.30; nel municipio XI, la sede di via Portuense 579, sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.00 alle 14.00. Infine, nel municipio XV, la sede di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta – sarà aperta sabato 14 febbraio dalle 8.30 alle ore 16. Per quanto riguarda invece gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52, saranno aperti sabato 14 dalle 8. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, carta identità elettronica: nuovo open day nel weekend 14 e 15 febbraio

Approfondimenti su Roma CartaIdentità

A Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Carta d’identità a Roma: open day sabato 14 e domenica 15 febbraio ift.tt/aYWe2rU x.com

Il fenomeno delle finte multe per rubare i dati della carta di credito è in crescita a Roma e in Italia. Quali dettagli possono rivelare se la sanzione è vera o falsa. - facebook.com facebook