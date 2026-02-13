Carnevale sicuro maxi sequestro di costumi non a norma destinati ai bambini

A Reggio Calabria, la polizia locale ha sequestrato oltre 500 costumi di carnevale non a norma destinati ai bambini, dopo aver scoperto che alcuni articoli presentavano difetti di sicurezza. L’operazione, chiamata “Carnevale sicuro”, ha portato a controlli più severi nei negozi che vendono costumi, per evitare che i piccoli indossino prodotti pericolosi. Durante i controlli, sono stati trovati costumi con parti appuntite e tessuti non tracciati, che potevano mettere a rischio la salute dei bambini.

Controlli in città della polizia locale. Ritirati dal mercato circa 100 capi privi di regolare marchio Ce e multa da 3 mila euro al titolare di un esercizio commerciale cittadino In particolare, i costumi risultano realizzati con materiali potenzialmente pericolosi: presentano infatti parti facilmente staccabili e ingeribili, con possibili rischi per la salute dei più piccoli. Alla luce delle irregolarità riscontrate, l'intera merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Al titolare dell'attività è stata, inoltre, comminata una sanzione pecuniaria pari a 3.000 euro ed è scattata la segnalazione alle autorità competenti per l'adozione delle ulteriori sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente.