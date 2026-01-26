In vista delle celebrazioni di Carnevale, la Guardia di Finanza di Lucca ha effettuato un maxi sequestro di costumi, decorazioni, parrucche, accessori e bombolette spray in Versilia. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza dei prodotti e a tutelare i consumatori, rafforzando i controlli sul mercato in prossimità delle festività.

Viareggio, 26 gennaio 2026 – In vista delle imminenti manifestazioni del Carnevale, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Lucca ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la vendita di prodotti non sicuri e tutelare la salute dei consumatori. Nel corso delle attività ispettive, i militari del Gruppo di Viareggio hanno individuato un esercizio commerciale situato nel centro della città della Versilia che poneva in vendita articoli carnevaleschi privi dei requisiti minimi previsti dal Codice del Consumo. In particolare, costumi, decorazioni, parrucche, accessori per travestimenti e bombolette spray di schiuma colorata risultavano sprovvisti delle obbligatorie indicazioni relative alla provenienza e ai materiali di composizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costumi, decorazioni, parrucche, accessori e bombolette spray: maxi sequestro di carnevale in Versilia

