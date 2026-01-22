Maschere e trucchi di Carnevale tossici per i bambini Maxi sequestro in via dell' Omo

Recenti controlli delle forze dell’ordine hanno portato al sequestro di maschere e trucchi di Carnevale tossici destinati ai bambini. L’intervento, effettuato in via dell’Omo, ha evidenziato la presenza di prodotti pericolosi, potenzialmente dannosi per la salute. Questa operazione sottolinea l’importanza di verificare sempre l’origine e la conformità dei materiali utilizzati per i giochi e i costumi dei più piccoli.

Maschere e trucchi pronti per il Carnevale ma che si sono rivelati, nei fatti, prodotti pericolosi. Merce concentrata in due capannoni in via dell'Omo che è stata scoperta dalla guardia di finanza del terzo nucleo operativo metropolitano. Le fiamme gialle hanno sequestrato oltre un milione di.

