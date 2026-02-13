Carnevale e San Valentino | gli eventi in grado di rendere unico il weekend lecchese

A Lecco, il Carnevale e San Valentino portano un weekend ricco di feste e iniziative, con numerosi eventi che coinvolgono cittadini di tutte le età.

Le iniziative in programma da venerdì 13 febbraio a domenica 15 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Weekend sereno dal punto di vista del meteo. E come sempre tante iniziative per trascorrere il proprio tempo libero, fra eventi di Carnevale e per San Valentino. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 13 febbraio a domenica 15 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile consultare l'intero calendario degli eventi di LeccoToday. FESTIVAL DELLA CASSOEULA - Entra nel vivo una delle sfide più gustose dell'intera Lombardia.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su san valentino

In attesa che coriandoli, maschere e carri allegorici invadano strade e canali, Ferrara si prepara a un fine settimana denso di appuntamenti.

Le prime sfilate di Carnevale e tanti altri eventi animano il weekend di San Valentino nel Pescarese.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdere; Weekend di Carnevale e San Valentino, gli eventi da non perdere nel fine settimana; Maschere, balli e dolci nel weekend di San Valentino e Carnevale a Cremona; Weekend scatenato da San Valentino a Carnevale: A lume di candela, sfilate e degustazioni di vini e cioccolato.

Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identitàCarnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità a soli 10 euro MANFREDONIA – Un’idea regalo originale per San Valentino o l’outfit perfetto ... statoquotidiano.it

Carnevale e San Valentino: gli eventi in grado di rendere unico il weekend leccheseLe iniziative in programma da venerdì 13 febbraio a domenica 15 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta ... leccotoday.it

San Valentino, per 3 italiani su 4 il regalo ideale è un weekend culturale - facebook.com facebook