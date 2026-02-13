Carnevale di Misterbianco 2026 | gli eventi dei prossimi giorni tra sfilate concerti e spettacoli

Misterbianco si prepara a vivere giorni di grande festa con il Carnevale di Misterbianco 2026, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione siciliana. Da venerdì, le strade del paese si riempiranno di carri allegorici, maschere colorate e gruppi in costume, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Gli organizzatori hanno scelto un tema dedicato alle novità tecnologiche, che si rifletterà nelle opere e nei spettacoli in programma.

Un ricco calendario di eventi animerà il centro storico e le principali vie della città, tra sfilate in maschera, musica dal vivo, animazione per bambini e il celebre Défilé dei costumi più belli di Sicilia Misterbianco si prepara a vivere giorni di grande festa con il Carnevale di Misterbianco 2026, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione siciliana. Un ricco calendario di eventi animerà il centro storico e le principali vie della città, tra sfilate in maschera, musica dal vivo, animazione per bambini e il celebre Défilé dei costumi più belli di Sicilia. In Via Gramsci, una serata di grande musica per accendere l’atmosfera del Carnevale con uno degli artisti più amati dal pubblico.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Valguarnera: Carnevale 2026 tra sfilate, inclusività e festa per tutte le età. Sei giorni di eventi in programma. Valguarnera si appresta a vivere sei giorni di festeggiamenti per il Carnevale 2026. Locri a festa: il Gran Carnevale 2026 tra sfilate, concerti e sapori locali in piazza dei Martiri. Il Carnevale di Locri torna tra le strade della città con due giorni di festa. Contenuti correlati Argomenti discussi: Carnevale di Misterbianco 2026: gli eventi dei prossimi giorni tra sfilate, concerti e spettacoli; Carnevale di Misterbianco 2026: tutte le date, i luoghi e gli eventi da non perdere; Bagno di folla per la prima sfilata del Carnevale 2026 a Misterbianco; Misterbianco si accende: al via il Carnevale dei Costumi più Belli di Sicilia. Misterbianco si accende: al via il Carnevale dei Costumi più Belli di SiciliaIl fascino dei ricami, lo scintillio delle paillettes e l’energia travolgente di una tradizione secolare: torna il Carnevale di Misterbianco, dal 6 al 17 febbraio 2026. Conosciuto per i Costumi più b ... catania.liveuniversity.it Misterbianco si tinge di magia: oggi il debutto dei Costumi più belli di SiciliaOggi, domenica 8 febbraio 2026, il Carnevale di Misterbianco entra ufficialmente nel vivo con la prima grande sfilata dei Costumi più belli di Sicilia. Dopo l'anteprima dei giorni scorsi, la città s ... catania.liveuniversity.it Ancora oltre i confini! La Città di #Misterbianco e il nostro Carnevale ancora al centro dei palcoscenici: un saluto dalla BIT di Milano Portare la nostra città in un contesto così prestigioso significa dare al nostro territorio una visibilità che mai si era raggiunta. - facebook.com facebook