Stranger Things 5 è tutto pronto per il gran finale | è uscito il trailer del Volume 1
È appena uscito il trailer ufficiale del Volume 1 di Stranger Things 5, l'ultimissima stagione di una serie che ha fatto la storia del piccolo schermo e che prestissimo debutterà su Netflix mettendo fine a una storia che ha incollato allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. Manca. 🔗 Leggi su Today.it
