Visita a Palazzo Bo | dal teatro anatomico alla cattedra di Galileo

Scopri la storia di Palazzo Bo, cuore dell’Università di Padova da oltre 800 anni. Questa visita guidata ti porta dal celebre teatro anatomico alla cattedra di Galileo, illustrando l’evoluzione di uno dei complessi più significativi della città. Un’occasione per conoscere un patrimonio storico e culturale di grande valore, testimonianza della tradizione accademica di Padova.

Padovanità propone per gli oltre 800 anni di gloriosa storia del nostro amato ateneo questa interessante visita a Palazzo del Bo, uno dei complessi edilizi più grandi e importanti di Padova, e sede universitaria già a fine Quattrocento. Il palazzo si compone di due corpi di fabbrica.

