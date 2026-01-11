Palazzo Bo | dal teatro anatomico alla cattedra di Galileo

Scopri la storia di Palazzo Bo, uno dei simboli dell’università di Padova, che ha ospitato il teatro anatomico e la cattedra di Galileo. Con oltre 800 anni di storia, questo complesso rappresenta un patrimonio culturale e architettonico di grande rilievo. Padovanità propone una visita approfondita a uno dei luoghi più significativi del nostro ateneo, testimone di secoli di sapere e innovazione.

Padovanità propone per gli oltre 800 anni di gloriosa storia del nostro amato ateneo questa interessante visita a Palazzo del Bo, uno dei complessi edilizi più grandi e importanti di Padova, e sede universitaria già a fine Quattrocento. Il palazzo si compone di due corpi di fabbrica.

