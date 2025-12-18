Natale allo Slow Park di Foggia | il programma degli eventi

Scopri il magico Natale allo Slow Park di Foggia, un luogo incantato dove dal 19 al 31 dicembre si respirerà l’atmosfera delle feste. Tra musica, letture e giochi, l’evento invita grandi e piccini a vivere momenti di convivialità e gioia, rendendo speciale il periodo natalizio in un contesto unico e affascinante. Un’occasione per condividere emozioni e creare ricordi indimenticabili.

Allo 'Slow Park' di Foggia si accende il Natale con la programmazione degli eventi che dal 19 al 31 dicembre accompagneranno visitatori e visitatrici a vivere con partecipazione il periodo delle feste tra musica, letture, giochi. Senza dimenticare, la valorizzazione del cibo, delle eccellenze.

