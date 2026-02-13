Carnevale al Centro Commerciale Porto Bolaro | tutte le iniziative

Il Centro Commerciale Porto Bolaro ha deciso di festeggiare il Carnevale con una serie di iniziative rivolte a famiglie e bambini, cercando di rendere il centro più vivace e colorato durante il fine settimana. A questa festa si aggiunge il 17° compleanno del centro, che si celebrerà l’8 marzo con uno spettacolo di Uccio De, uno dei comici più amati della regione. La scelta di coinvolgere il pubblico con attività e intrattenimento mira a creare un’atmosfera di festa, rendendo l’evento un’occasione unica per la comunità locale.

Il Centro Commerciale Porto Bolaro si prepara ad accogliere uno dei periodi piùfestosi dell'anno con un calendario di eventi dedicati al Carnevale, seguito da un appuntamento speciale per celebrare il 17° compleanno, previsto per l'8 marzo, che vedrà la partecipazione dell'amato comico Uccio De Santis.La galleria commerciale si trasformerà in un vero e proprio spazio di intrattenimento, con iniziative pensate per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. Gli eventi di Carnevale, in programma dalle 16:30 alle 19:30, porteranno musica, animazione e spettacolo. ProgrammaSabato 14 febbraio – La Matticlown Band Show animerà la galleria con uno spettacolo itinerante fatto di musica dal vivo, ritmo e colori.