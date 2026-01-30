Carnevale nelle Biblioteche di Roma | tutte le iniziative

Le biblioteche di Roma si preparano a festeggiare il Carnevale con una serie di iniziative dedicate ai più piccoli. Durante tutto il periodo, bambini e bambine potranno partecipare a laboratori, letture animate e giochi, pensati per rendere questa festa ancora più divertente e coinvolgente. Le strutture della città hanno deciso di trasformare le biblioteche in luoghi di allegria, dove leggere e giocare si incontrano per creare momenti speciali.

In occasione del periodo del Carnevale sono tanti gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle bambine nelle Biblioteche di Roma. Non solo Giovedì Grasso (il 12 febbraio 2026) e Martedì Grasso (il 17 febbraio 2026), ma già a partire da venerdì 5 febbraio le biblioteche aprono le loro porte agli utenti tra letture e laboratori a tema. mercoledì 4 febbraio ore 16.45Biblioteca Vaccheria NardiUn giorno da maschereLetture e laboratorio creativo per bambini e bambine a cura del personale della biblioteca.

Il Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma offre un ricco calendario di eventi, sfilate e celebrazioni tradizionali.

