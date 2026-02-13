Carnevale a Spezzano feste maschere e Decalogus nella piazza principale

Il Carnevale a Spezzano si svolge domenica 15 febbraio 2026, quando la piazza Falcone Borsellino si anima di feste, maschere e musica. La terza edizione della manifestazione, organizzata dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi con l’aiuto dell’associazione Fiera di San Rocco, coinvolge molte famiglie del paese. A partire dalle 14.00, i partecipanti potranno divertirsi tra sfilate di costumi e spettacoli dal vivo, mentre Decalogus si esibisce con uno spettacolo musicale.

Domenica 15 febbraio 2026, partire dalle ore 14.00 in piazza Falcone Borsellino si festeggia la III edizione del "Carnevale a Spezzano", promossa dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi in collaborazione con l’associazione Fiera di san Rocco e il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese. Il pomeriggio sarà animato da spettacoli e intrattenimento per bambini e famiglie, con la tradizionale sfilata in maschera e la premiazione del miglior travestimento alle ore 17. Non mancheranno stand con pop corn, zucchero filato, crepes e servizio bar. La riflessione partirà dal quarto comandamento: "Onora tuo padre e tua madre", le voci narranti saranno di Franco Ferrari e Monica Incerti Pregreffi guideranno l’ascoltatore attraverso testi e suggestioni, capaci di stimolare una riflessione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su carnevale spezzano

Il Carnevale in Toscana e Liguria offre un ricco calendario di eventi, tra parate di carri, maschere tradizionali e spettacoli in costume.

Il Carnevale in Emilia-Romagna rappresenta un’occasione di festa e tradizione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità.

Ultime notizie su carnevale spezzano

Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Spezzano Albanese: cinque giorni di festa, tradizione e comunità; Spezzano Albanese si prepara a vivere il Carnevale 2026; Carnevale di Castrovillari | folklore internazionale e tradizioni tra le montagne del Pollino.

Carnevale 2026 a Spezzano Albanese: cinque giorni di festa, tradizione e comunitàCuore pulsante della manifestazione sarà la classica sfilata dei carri allegorici, accompagnata da gruppi in maschera e folkloristici, in programma sabato 14 febbraio ... ecodellojonio.it

A Pietrarsa in scena La Festa di CarnevaleIl Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a colorarsi della magia del Carnevale. In una cornice dove la storia dell’industria e del viaggio si fonde con l’arte, domenica 15 febbraio appro ... napolitoday.it

Il Carnevale nelle Marche è super goloso! Lo sapevi che… gli scroccafusi prendono il nome dal rumore che fanno quando si spezzano la cicerchiata ricorda i chicchi di cicerchia, legume tipico della nostra terra le frappe cambiano nome da paese - facebook.com facebook