Carnevale che feste! Tra carri e maschere il divertimento è qui

Il Carnevale in Emilia-Romagna rappresenta un’occasione di festa e tradizione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità. Tra carri allegorici, maschere e dolci tipici, questa ricorrenza unisce divertimento e cultura locale. Le piazze si animano di colori e musica, creando un’atmosfera autentica e coinvolgente, perfetta per vivere momenti di convivialità e scoperta delle tradizioni regionali.

di Laura Guerra C’è un momento dell’anno in cui l’ Emilia-Romagna cambia volto. Le piazze diventano palcoscenici, i capannoni si trasformano in laboratori d’arte, le strade profumano di frittelle e coriandoli. È il tempo del Carnevale. Sono 20 i carnevali storici riconosciuti dalla Regione in un apposito albo, ma sono molti di più quelli organizzati nelle varie località, e tutti da scoprire. Vediamone alcuni. Parla emiliano l’evento famoso in tutto il mondo e tra quelli più spettacolari. È il Cento Carnevale d’Europa, firmato Ivano e Riccardo Manservisi, che sarà nelle 5 domeniche dal’1 febbraio all’1 marzo e con otre 140 eventi collaterali tra sport e cultura, dove a Cento (Fe) è enorme l’impatto visivo dei 5 carri monumentali, riempiendo gli occhi di chi ogni anno vive quella speciale magia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Carnevale in Toscana e Liguria offre un ricco calendario di eventi, tra parate di carri, maschere tradizionali e spettacoli in costume.

Carnevali: un'antica tradizione che anima le piazze italiane con maschere, carri e momenti di allegria.

