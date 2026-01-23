Divertimento per tutti Ecco carri e maschere Carnevale che feste!

Il Carnevale in Toscana e Liguria offre un ricco calendario di eventi, tra parate di carri, maschere tradizionali e spettacoli in costume. Sono occasioni per vivere momenti di divertimento e aggregazione in ambienti autentici e suggestivi. Questa tradizione, radicata nel territorio, rappresenta un’opportunità per scoprire usanze e folklore locali, coinvolgendo sia bambini che adulti in celebrazioni che uniscono storia e convivialità.

di Lisa Ciardi Maschere, parate di carri, spettacoli in costume. Toscana e Liguria si confermano terre ricche di eventi diversi per celebrare il Carnevale. Vediamone alcuni. Obbligatorio iniziare il lungo elenco da Viareggio, una delle capitali mondiali dei festeggiamenti carnascialeschi. Previste sei grandi sfilate, il 1° febbraio (ore 15), il 7 e 12 (ore 17, in notturna), il 15 e 17 (ore 15) e il 21 febbraio (ore 17). Il 1° febbraio si terrà il 'Corso di apertura', che si concluderà coi fuochi d'artificio. A chiusura del Carnevale, invece, il 21 febbraio, l'annuncio dei vincitori e uno spettacolo pirotecnico.

