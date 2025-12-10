Il Villaggio di Natale con trenino a Ceriano Laghetto

Monzatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 dicembre, Ceriano Laghetto si anima con l’evento

Il magico trenino lungo le vie del paese per una domenica di festa. L'appuntamento è a Ceriano Laghetto per domenica 14 dicembre, dalle 10, con l'evento "Aspettando Natale".Il programmaIn piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna, piazzale Martiri di Odessa e via Carducci si aprirà il Villaggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

I bambini protagonisti. Letterine nei negozi. Giostre, trenino e film - Non c’è la pista di ghiaccio annunciata in Mercatale: problemi di autorizzazioni. Secondo lanazione.it

Natale 2024 a Firenze, una cascata di luci invade la città tra carrozze a cavallo e il trenino degli elfi: ecco cosa c'è - Luminarie in tutta la città, ma anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, una carrozza trainata da cavalli bianchi nel centro storico, al parco delle Cascine un trenino guidato da elfi per il ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it