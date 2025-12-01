Lil Jolie contro le scelte di Carlo Conti | Bello questo Sanremo Tiktok destroide

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lil Jolie attacca su X il cast di Sanremo 2026: "Tiktok destroide". Ma i fan smontano la critica: "Dargen D'Amico e Fulminacci di destra? Dai anche meno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

