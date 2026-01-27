Sanremo 2026 Carlo Conti a RTL 102.5 | Soddisfatto delle scelte dei brani sulla conduzione del 2027 nessuna certezza
Sanremo 2026, con Carlo Conti, si avvia verso un’edizione consolidata. Il conduttore ha espresso soddisfazione per le scelte musicali e ha confermato l’assenza di decisioni definitive sulla conduzione del 2027. L’evento rimane un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, con attenzione alle modalità di allestimento e alle novità future.
Il conduttore di Sanremo 2026, Carlo Conti, interviene a RTL 102.5 in merito alle ultime novità sul Festival. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti, interviene a RTL 102.5 in merito alle ultime novità sul Festival. All’interno di Non Stop News, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. I giornalisti hanno ascoltato per la prima volta i 30 brani in gara: « Tra l’altro è stata la prima volta che le sento tutte insieme così, quindi anche per me è una giornata tra le più importanti e le più emozionanti, quella di ieri. Perché le risento tutte, le risento anche bene, con un bel impianto, le risento a volume alto, e quindi è una sorpresa anche per me. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
