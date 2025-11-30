Sanremo 2026 i cantanti big in gara annunciati da carlo conti

annuncio ufficiale dei cantanti big in gara a sanremo 2026. Il direttore artistico Carlo Conti ha ufficialmente comunicato i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026, segnando un momento cruciale in vista della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. La diffusione di tali dettagli avviene durante il TG1 delle 13:30 del 30 novembre, confermando un cast ricco e diversificato che genera grande attesa tra pubblico e addetti ai lavori. Con la pubblicazione del regolamento ufficiale del festival e delle date di svolgimento, si avvia la fase finale di preparazione in vista dell’evento, con la presentazione dei partecipanti di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sanremo 2026 i cantanti big in gara annunciati da carlo conti

