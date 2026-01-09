LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Lollobrigida quinta nei 3000

Segui in diretta gli Europei di Speed Skating 2026, con aggiornamenti sui risultati e le gare degli azzurri. La competizione offre emozioni e successi, tra cui l’oro del team pursuit e la prestazione di Lollobrigida nei 3000 metri. Resta aggiornato per tutte le news e gli highlights della manifestazione, che si svolge in un clima di grande attenzione sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07: Oro dunque alla Norvegia con Ragne Wiklund con 4’00?548, argento per la belga Sandrine Tas con 4’05?266, bronzo per la olandese Sanne In ‘t Hof con 4’05?913 21.06: Quinto posto per Francesca Lollobrigida che non trova il guizzo atteso. 4’08?804 per l’azzurra che è giù dal podio, davanti a lei la ceca Sablikova con 4’08?071, quarta 21.05: Quarto posto per Lollobrigida a 2 giri dalla fine 21.03: A 5 giri dalla fine 1?55 di ritardo per Lollobrigida 20.59: Record della pista e primo posto per la norvegese Wiklund che va al comando con oltre 5? di vantaggio sulla olandese Sanne In ‘t Hof. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Lollobrigida quinta nei 3000 Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca risposte nei 3000, azzurri per il titolo nel team pursuit Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Tra poco Francesca Lollobrigida La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; Calendario Europei speed skating 2026: programma, orari, tv, streaming; LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca risposte nei 3000, azzurri per il titolo nel team pursuit; Marchetto verso gli Europei di speed skating: “La parentesi negativa della Coppa del Mondo sembra alle spalle”. LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca risposte nei 3000, azzurri per il titolo nel team pursuit - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata del Campionato Europeo di speed skating 2026 in ... oasport.it

A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, venerdì 9 gennaio, prenderanno il via gli Europei 2026 di speed skating. oasport.it

Scattano quest'oggi i Campionati Europei di Speed-Skating su distanze singole. L'appuntamento andrà in scena nella città polacca di Tomaszów Mazowiecki. L'Italia prenderà parte all'evento con una nutrita schiera di 13 atleti. Le gare della giornata inaugural - facebook.com facebook

Speed skating, Jordan Stolz one-man show ad Hamar: cinque vittorie su cinque gare e 4 ori potenziali per Milano Cortina 2026 - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.