Roberto Bolle al Teatro Regio con il nuovo Caravaggio

Roberto Bolle è pronto ad approdare al Teatro Regio con uno spettacolo corale insieme ai suoi immancabili “Friends” dal 27 al 29 novembre, il “Balletto di Caravaggio”. La mostra “Caravaggio 2025”, che si è chiusa a Palazzo Barberini, a Roma, e che ha conquistato 450 mila persone, ha affascinato anche Roberto Bolle, che a marzo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roberto Bolle al Teatro Regio con il nuovo “Caravaggio”

