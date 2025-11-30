Caravaggio code sulla provinciale Per la variante servono due milioni

VIABILITÀ. Ogni giorno in via Donizetti transitano fino a 20mila veicoli verso il capoluogo. Intasata la frazione di Vidalengo. Il sindaco: «Contiamo su un contributo della Regione». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Caravaggio, code sulla provinciale. Per la variante servono due milioni

Caravaggio, tir sbaglia strada e fa inversione tra i campi: provinciale bloccata per ore - Si è accorto di aver sbagliato strada e ha provato a invertire la marcia finendo però con le ruote nel campo e bloccando la provinciale per ore. Secondo bergamo.corriere.it