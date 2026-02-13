Cara Istanbul | l' attrice Serena Yilmaz presenta il suo libro a Palermo

Serena Yilmaz, attrice e scrittrice turca, presenta il suo libro “Cara Istanbul” martedì 25 febbraio al Centro Diaconale La Noce - Istituto Valdese di Palermo, un evento inserito nel ciclo di incontri culturali organizzati dal gruppo cultura della Scuola valdese.

Serra Yilmaz, martedì 25 febbraio, presenta “Cara Istanbul” al Centro Diaconale La Noce - Istituto Valdese, a Palermo, nell’ambito del programma di appuntamenti culturali promossi dal gruppo cultura della Scuola valdese. Un racconto intimo e ironico che attraversa memoria, identità e trasformazioni urbane, guidandoci nella Istanbul dell’infanzia e degli affetti dell’attrice turca tra le più celebri, amatissima dal pubblico italiano, che l’ha conosciuta sul grande schermo nei film di Ferzan Özpetek.Un viaggio sentimentale nella memoria, nei luoghi e nei profumi di una città leggendaria. Attrice amatissima dal pubblico italiano, nota anche per le sue collaborazioni da attrice nei film di Ferzan Özpetek (Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Saturno contro, La dea fortuna), ma anche regista e cuoca sopraffina, Serra Yilmaz accompagna lettrici e lettori in una Istanbul ormai scomparsa, quella dell’infanzia e della giovinezza, quando la città aveva un altro ritmo e un altro respiro.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nei prossimi giorni a Firenze, Serra Yilmaz incontrerà il pubblico per presentare il suo nuovo libro, 'Cara Istanbul'.

Sala gremita a Firenze per Serra Yilmaz e il suo 'Cara Istanbul'.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Cara Istanbul: a Cairate l’incontro con Serra Y?lmaz, l’attrice di Ferzan Ozpetek; Sala gremita a Firenze per Serra Yilmaz e la sua 'Cara Istanbul'; Verissimo: Un estratto da Cara Istanbul, il libro di Serra Yilmaz Video; Viaggio a Istanbul . Il libro di Serra Yilmaz.

Cara Istanbul: a Cairate l’incontro con Serra Y?lmaz, l’attrice di Ferzan OzpetekA Cairate arriva Serra Y?lmaz, l’attrice-musa di Ferzan Ozpetek, una icona dei film del cineasta turco: sarà l’ospite del prossimo appuntamento del Festival del Libro, giunto alla settima edizione, ... varesenews.it

Sala gremita a Firenze per Serra Yilmaz e la sua 'Cara Istanbul'Firenze, 11 febbraio 2026 - Tutto esaurito e applausi da teatro per Serra Yilmaz, a Firenze, alla Giunti Odeon per presentare il suo libro 'Cara Istanbul'. Più che una presentazione, un dialogo tra ... lanazione.it

Con i suoi inconfondibili capelli blu, Serra Yilmaz è salita sul palco di GO per raccontarci la sua Turchia, la sua "Cara Istanbul" (Rizzoli) , e voi l'avete travolta di affetto! Che evento indimenticabile! #GiuntiOdeon - facebook.com facebook