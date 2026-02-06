Nei prossimi giorni a Firenze, Serra Yilmaz incontrerà il pubblico per presentare il suo nuovo libro, 'Cara Istanbul'. L’appuntamento è martedì 10 febbraio alle 18.30 presso la libreria Giunti Odeon in piazza degli Strozzi. La scrittrice e attrice turca racconterà le sue storie e le sue esperienze legate alla città di Istanbul, parlando direttamente con i lettori.

Firenze, 6 febbraio 2025 – A Firenze martedì 10 febbraio, alle ore 18.30, da Giunti Odeon (piazza degli Strozzi, 2), Serra Yilmaz presenta il libro 'Cara Istanbul '. L'autrice dialoga con Fausto Calderai. «Chissà se è la sorte di chi nasce in una città come Istanbul quella di sentirsi a casa in due luoghi diversi. Chissà se è stata la mia città a ispirarmi questa via. O forse doveva solo capitare così nel mio destino. Lo chiederò la prossima volta in cui mi leggeranno i tarocchi. O magari la risposta spunterà fuori dai fondi del mio prossimo caffè». Come si racconta la città dell'infanzia, soprattutto quando quella città è Istanbul, luogo leggendario e carico di storia? Serra Yilmaz sceglie di farlo affiancando, come in un album di ricordi, i quartieri, le strade, le case in cui ha vissuto, quando Istanbul già enorme aveva solo un milione di abitanti, e non venti come oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Serra Yilmaz presenta il libro 'Cara Istanbul'

Approfondimenti su Serra Yilmaz

Il Cai Lanciano presenta il libro “Chi apre serra” di Luca Mazzoleni, venerdì 23 gennaio alle 18.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Serra Yilmaz

Firenze, in scena Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek con Serra YilmazFirenze, 20 dicembre 2024 - Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. Dal 27 dicembre al 3 gennaio Ferzan Ozpetek torna al Teatro della Pergola con l’adattamento ... lanazione.it

Un incontro da non perdere! Serra Yilmaz arriva a Empoli per raccontarci "Cara Istanbul", un libro intenso, pieno di memoria, identità e amore per una città che è anima e destino. Vi aspettiamo Venerdì 6 marzo alle ore 18.30 presso il Museo del Vetro di facebook