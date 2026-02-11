Sala gremita a Firenze per Serra Yilmaz e la sua ' Cara Istanbul'

Sala gremita a Firenze per Serra Yilmaz e il suo 'Cara Istanbul'. La scrittrice e attrice turca ha attirato un pubblico appassionato alla libreria Giunti Odeon, dove ha presentato il suo nuovo libro. Tutti i posti erano già esauriti prima dell’inizio, e gli applausi sono arrivati fin dalle prime parole. La serata si è conclusa con molti lettori che hanno voluto un autografo e qualche minuto di confronto con Yilmaz.

Firenze, 11 febbraio 2026 - Tutto esaurito e applausi "da teatro" per Serra Yilmaz, a Firenze, alla Giunti Odeon per presentare il suo libro 'Cara Istanbul'. Più che una presentazione, un dialogo tra l'attrice turca, musa di Ferzan Ozpetek, e Fausto Calderai. Tra aneddoti e ricordi di una città completamente trasformata rispetto a quella della sua infanzia. "Sono nata sul lato asiatico di Istanbul, ma non abbiamo mai avuto coscienza di vivere in un luogo che si trova su due continenti diversi - ha esordito Yilmaz -. Per noi era semplicemente l'altra riva. A me questo è arrivato con la frequentazione dei miei amici stranieri, per loro era la parte asiatica.

