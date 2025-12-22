Sla Cerri NeMo | Fondamentale una comunità coesa per il progresso scientifico

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Essere una comunità coesa è un elemento sicuramente fondamentale per la ricerca clinica. Poter contare su una comunità unita vuol dire poter raccogliere fondi a supporto della ricerca e velocizzare i tempi di risposta per i nostri pazienti con Sla". Sono le parole di Federica Cerri, responsabile dell'area Sla del Centro clinico NeMo a Milano al Christmas party di Aisla, durante il quale sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025 dell'associazione, realizzata con il contributo di partner storici come Galbusera, Caffarel e Lindt. Iniziata il 20 novembre a Roma con 'La promessa per la ricerca', e culminata nel capoluogo lombardo, la campagna ha raccolto 480 mila euro, che sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

