Capodanno Cinese 2026 a Milano tra colori musica e spettacolo in Piazza Sempione

Milano si anima per il Capodanno Cinese 2026. Piazza Sempione si riempie di colori, musica e spettacoli. La città si prepara a celebrare questa tradizione con una grande festa pubblica, tra danze, luci e simboli cinesi. Molti cittadini e turisti si radunano per vivere insieme l’evento che ormai rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno milanese.

Milano si prepara a diventare teatro di uno degli appuntamenti più attesi dell'inverno cittadino: il Capodanno Cinese 2026 torna a colorare il capoluogo lombardo con una grande festa pubblica che unisce tradizione, spettacolo e partecipazione, trasformando Piazza Sempione in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, danze e simboli della cultura cinese. Sarà una grande festa nel cuore della città! Milano festeggia il Capodanno Cinese 2026 in Piazza Sempione. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche quest'anno, nonostante ci troveremo nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i festeggiamenti del Capodanno Cinese si svolgeranno in Piazza Sempione grazie al lavoro congiunto delle associazioni cinesi di Milano e al supporto del Comune.

A Chieti, piazza San Giustino ha accolto il nuovo anno con uno spettacolo che ha unito comicità, musica e intrattenimento.

Capodanno 2026 a Padova - Spettacolo Droni Luminosi

