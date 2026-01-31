Lanciano poliziotti aggrediti durante una perquisizione in casa

Questa mattina a Lanciano, due agenti sono stati aggrediti mentre eseguivamo una perquisizione in un appartamento nel quartiere Santa Rita. La scena si è svolta ieri pomeriggio e ancora fa discutere tra i residenti. Gli agenti sono riusciti a portare a termine l’intervento, ma l’episodio ha alzato il livello di tensione nella zona.

Gli agenti dovevano eseguire una perquisizione domiciliare nel quartiere Santa Rita, ma sono stati assaliti e minacciati da una coppia di etnia rom Poliziotti aggrediti durante una perquisizione domiciliare in un appartamento a Lanciano. È successo nel pomeriggio di ieri, 30 gennaio 2026, nel quartiere Santa Rita, finito ancora una volta al centro della cronaca. Ad eseguire il servizio di controllo mirato, disposto dalla questura di Chieti, c'erano agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Lanciano, personale della questura di Chieti e del Reparto prevenzione crimine di Pescara. L'obiettivo era l'appartamento di una famiglia di etnia rom, all'interno di una palazzina in via Sigismondi.

