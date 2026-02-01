Peter Gabriel svela brano inedito dal suo nuovo lavoro un omaggio alla voce umana e ai suoni dell’infanzia

Peter Gabriel ha reso disponibile al pubblico “Put the Bucket Down (Bright-Side Mix)”, secondo estratto dal suo undicesimo album in studio, “oi”, in uscita a dicembre 2026. Il brano, prodotto in collaborazione con Brian Eno, Oli Jacobs e Richard Chappel, che hanno curato la programmazione della batteria, si distingue per un approccio musicale che mescola atmosfere intime con strutture ritmiche complesse. La registrazione vede la partecipazione di Tony Levin al basso, Faye Dolle alle percussioni, Katie May alla chitarra acustica, Paolo Fresu alla tromba, Eliza Marshall al flauto e la New Blood Orchestra, che aggiunge un’impronta sinfonica al lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

