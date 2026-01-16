Azzannato e ucciso dal proprio cane in strada | l'animale impedisce ai soccorsi di avvicinarsi al corpo

A Lohne, in Bassa Sassonia, un uomo di 33 anni è stato azzannato e ucciso dal proprio cane, un American Bulldog. L’animale ha impedito ai soccorsi di avvicinarsi al corpo, restando vicino e manifestando comportamenti aggressivi e protettivi. L’incidente ha suscitato attenzione sulla gestione degli animali e sulla sicurezza in situazioni di emergenza.

È successo a Lohne, in Bassa Sassonia. La vittima è un 33enne. L'animale (un American Bulldog) ha ostacolato i soccorsi per minuti, restando accanto al corpo, ringhiando e mostrando un comportamento aggressivo e protettivo. Pare non fosse mai stato segnalato pericoloso nei confronti delle persone.

