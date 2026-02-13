Cancro al pancreas in Usa nuovo dispositivo | ok a cerotti con campi elettrici

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato un nuovo dispositivo che utilizza cerotti e campi elettrici per trattare il cancro al pancreas. Questa tecnologia, chiamata Tumor Treating Fields, è stata progettata per pazienti adulti con carcinoma pancreatico localmente avanzato e rappresenta una novità rispetto ai tradizionali metodi di terapia.

(Adnkronos) – Un cerotto e campi elettrici per combattere il tumore al pancreas. Arriva un nuovo dispositivo, approvato negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration, per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma pancreatico localmente avanzato. Si chiama ‘Optune Pax’, sviluppato da Novocure, ed è un dispositivo unico nel suo genere: è portatile e non invasivo, si basa sulla tecnolgoia Tumor Treating Fields (TTFields) all’addome. Sono campi a bassa intensità e frequenza intermedia che interferiscono con la divisione delle cellule tumorali, riducendo al minimo i danni ai tessuti sani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Una notizia che fa sperare.

