Cancro al pancreas | la verità sulla cura scoperta in Spagna

Una notizia che fa sperare. In Spagna, un team di scienziati sostiene di aver trovato un modo per eliminare il tumore al pancreas. La scoperta, ancora da confermare ufficialmente, ha già fatto il giro del mondo e accende nuove speranze per chi combatte contro questa malattia. Intanto, i medici aspettano di vedere i risultati degli studi per capire se ci siano davvero le basi per una cura efficace.

Il cancro al pancreas è uno dei più insidiosi e sfidanti per i medici. Anche per questo motivo la notizia arrivata dalla Spagna in questi giorni ha suscitato grande entusiasmo: un gruppo di scienziati avrebbe trovato il modo di curare il tumore al pancreas, anzi di 'cancellarlo'. Un annuncio dilagato sui social e rilanciato sovente come la soluzione definitiva per battere il cancro al pancreas. Ma cosa c'è di vero? Ad analizzare la notizia dello studio pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica – 'Proceedings of the National Academy of Sciences' – dal Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio) di Madrid guidato dal professor Mariano Barbacid con Carmen Guerra, sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.

