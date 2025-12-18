Fondazione Vialli e Mauro al via le prevendite della serata benefica | fondi per ricerca e cura del cancro al pancreas

Sono aperte le prevendite per “My name is Luca. Ballata con Vialli”, l’evento benefico promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro. Una serata speciale dedicata alla ricerca e alla cura del cancro al pancreas, patrocinata dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte. L’appuntamento è per il 19 gennaio alle 20, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa importante causa.

(Adnkronos) - Aprono oggi le prevendite per i biglietti di "My name is Luca. Ballata con Vialli", l'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus, patrocinato dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte, che si terrà il 19 gennaio, dalle 20.00, per la prima volta al Teatro Regio di Torino. Calciatori, artisti, musicisti e giornalisti per una serata dedicata alla musica e allo sport ma soprattutto a Gianluca Vialli, a tre anni dalla sua scomparsa. La vendita dei biglietti sarà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere la cura e la ricerca sul tumore del pancreas, con particolare attenzione allo sviluppo del Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Istituto di Candiolo – IRCCS.

"Luca non si ricorda, ma si festeggia. Faremo una festa per Luca Vialli al Teatro Regio. Abbiamo la voglia di festeggiare Luca con cose nuove. Abbiamo chiesto ad attori e cantanti una performance in onore di Luca. Ci sarà anche qualche calciatore. Sarà il 19 - facebook.com facebook

