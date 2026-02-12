Serie C Campobasso-Livorno in diretta LIVE

Questa sera il Livorno affronta il Campobasso in una partita importante. Dopo aver conquistato una vittoria decisiva contro il Bra, i toscani cercano di consolidare il loro vantaggio sulla zona playout. Il match inizia alle 20, e il Livorno punta a mantenere il passo per entrare nella zona playoff, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla salvezza.

Gli amaranto, reduci dal successo con il Bra, sono attesi dai molisani. Fischio d'inizio alle 20.30 Dare seguito alla fondamentale vittoria ottenuta in extremis con il Bra. Questo l'obiettivo con cui il Livorno, adesso a +4 dalla zona playout e a -1 da quella playoff, farà visita al Campobasso (fischio d'inizio alle 20.30 allo stadio Molinari), formazione che occupa il sesto posto della classifica e reduce, di fronte al proprio pubblico, da quattro successi consecutivi. Una partita non semplice, in cui gli amaranto, privi del sostegno dei propri tifosi (la vendita dei biglietti è stata vietata ai residenti nella provincia di Livorno), dovranno ridurre al minimo gli errori per portare a casa un risultato positivo, che darebbe ulteriore ossigeno alla classifica.🔗 Leggi su Livornotoday.it

