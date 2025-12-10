Cucina italiana patrimonio Unesco festa tra i cuochi contadini di Coldiretti – Il video

La cucina italiana, patrimonio immateriale dell’UNESCO, viene celebrata da cuochi e agricoltori di Coldiretti in tutta Italia. Questa importante conquista riconosce la ricchezza delle tradizioni culinarie regionali e il legame tra campagna e tavola, valorizzando un patrimonio che rappresenta un simbolo di identità e cultura nazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 I cuochi contadini, insieme agli agricoltori di tutta Italia, festeggiano l’iscrizione della cucina italiana tra i patrimoni immateriali dell’Unesco, un riconoscimento che affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne e nella ricchezza dei mille piatti regionali. Lo annunciano Coldiretti e Campagna Amica in occasione del via libera del Comitato riunito a Nuova Delhi, celebrato con un video #ÈUnesco (In coerenza con la campagna istituzionale del Masaf) diffuso sui canali istituzionali e affidato agli interpreti più autentici della nostra identità gastronomica: i cuochi contadini, ripresi mentre preparano ricette che raccontano la storia agricola del Paese. 🔗 Leggi su Open.online

Cucina italiana patrimonio Unesco, da Amendola a Clerici: la reazione delle celebrità - Dall'attore Claudio Amendola alla conduttrice Antonella Clerici, dal volto di 'Little big Italy' Francesco Panella al ... Riporta adnkronos.com

Cucina italiana Unesco, Federalimentare: premiata unicità modello italiano - (askanews) – “Federalimentare accoglie con orgoglio e soddisfazione la proclamazione della Cucina Italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco”. Si legge su askanews.it

