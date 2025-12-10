Cucina italiana patrimonio Unesco il momento della proclamazione e l' applauso dei cuochi – Il video

Il 10 dicembre 2025, a Nuova Delhi, la cucina italiana è stata ufficialmente proclamata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Durante la cerimonia al Ministero dell'agricoltura, i cuochi presenti hanno tributato l'importante riconoscimento con un lungo e caloroso applauso, celebrando così un patrimonio culturale riconosciuto a livello mondiale.

