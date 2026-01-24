Intervista «Escaped Alone» è in scena al Piccolo di Milano fino all'8 febbraio, per la prima volta in Italia grazie alla compagnia lacasadargilla: a colloquio con i registi, Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni Intervista «Escaped Alone» è in scena al Piccolo di Milano fino all'8 febbraio, per la prima volta in Italia grazie alla compagnia lacasadargilla: a colloquio con i registi, Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni Fuggire da soli: è una tentazione del nostro tempo, sottrarsi alle intemperie del mondo cercando una via d’uscita personale. Magari praticare del Tai Chi nel giardino di casa, come le signore Sally, Vi e Lena, mentre il terreno sotto i piedi si buca, fa acqua da tutte le parti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Escaped Alone», tra le righe di Caryl Churchill

Escaped Alone | Teaser

Argomenti discussi: Escaped Alone, distopie del presente all’ora del tè; L’apocalisse all’ora del tè: recensione di ‘’Escaped Alone’’ al Piccolo Teatro; La catastrofe del futuro è già avvenuta: parliamone davanti a un thè (di M. De Santis).

"Il mondo sta finendo. E noi ci beviamo un Bloody Mary." Hai ancora due settimane per vedere Escaped Alone, l’enigmatico racconto di #CarylChurchill nella nuova messinscena del collettivo lacasadargilla. "Escaped Alone" Fino all 8 febbraio | Teatro Grassi x.com

"A quasi cinque anni di distanza da quell’approccio germinale, oggi lacasadargilla affronta Escaped Alone nella sua prima messa in scena italiana, e con esso si misura, una volta di più, con l’incombere della fine. Da quel reading, la compagnia eredita l’intuiz - facebook.com facebook