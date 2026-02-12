Camera in arrivo il nuovo Regolamento | stretta sui cambi di casacca e voto di fiducia rapido

La Camera dei Deputati sta preparando un nuovo regolamento che introduce regole più rigide sui cambi di casacca. Le procedure per il voto di fiducia saranno più snelle, con tempi più rapidi. Il governo punta a rendere il percorso parlamentare più efficiente e a limitare le manovre di chi cambia casacca per motivi politici, rafforzando così la stabilità dell’esecutivo.

(Adnkronos) – Stretta sui cambi di casacca, voto di fiducia in tempi più rapidi, Statuto delle opposizioni. Sono alcune delle novità del nuovo Regolamento della Camera che approderà in aula da lunedì 16 febbraio per la discussione generale per essere approvato in settimana. Le nuove regole sono frutto di una lunga discussione e di un.

Questa mattina alla Camera sono stati discussi alcuni cambiamenti importanti.

La nuova riforma del regolamento della Camera si appresta ad arrivare in Aula.

