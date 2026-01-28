Orizzonte 2030 – La scelta che conta alla Sala della Lupa

Alla Sala della Lupa, l’onorevole Letizia Giorgianni ha parlato di progetti e sfide per il 2030. Ha sottolineato l’importanza di decidere subito, di fare scelte concrete e di investire nel futuro del paese. La politica si muove, ma la strada è ancora lunga. La sala era piena di persone curiose di capire cosa ci aspetta nei prossimi anni.

Orizzonte 2030 – La scelta che conta: l'intervento istituzionale dell'On. Letizia Giorgianni alla Sala della Lupa. Si è svolto ieri, nella prestigiosa Sala della Lupa della Camera dei Deputati, l'evento "Orizzonte 2030 – La scelta che conta", un appuntamento dedicato al futuro della formazione italiana e al ruolo strategico degli ITS Academy. Tra i momenti più significativi, i saluti istituzionali dell'On. Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d'Italia, ha condiviso sui social un messaggio dedicato ai giovani, all'innovazione e alla formazione tecnica superiore. Una platea giovane e motivata.

