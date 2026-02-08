Ehud Barak voleva spingere la Russia a favorire una grande immigrazione verso Israele. Con questa richiesta, l’ex primo ministro israeliano si rivolgeva direttamente a Vladimir Putin, chiedendo di portare un altro milione di russi nel paese. Un piano che avrebbe cambiato la composizione demografica di Israele, portando un’ondata di nuovi immigranti.

“Abbiamo il disperato bisogno di un altro milione di russi.” Con questa frase, l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak descriveva la sua insistenza presso Vladimir Putin affinché la Russia favorisse una nuova, massiccia immigrazione verso Israele. L’obiettivo dichiarato: modificare l’equilibrio demografico del Paese e, nelle sue parole, “diluire la presenza palestinese”. Le affermazioni emergono dai nuovi documenti legati a Jeffrey Epstein, rilasciati dal Dipartimento di Giustizia statunitense e riportati da Middle East Eye. Le registrazioni mostrano Barak — all’epoca ancora figura di spicco del Partito Laburista — parlare apertamente dell’impatto strategico di un afflusso di immigrati dall’ex U, ricordando come l’ondata degli anni Novanta “abbia cambiato Israele in modo decisivo”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Epstein Files: così Ehud Barak voleva cambiare la demografia di Israele

Nei giorni scorsi, i media italiani sono entrati in fermento per i documenti appena resi pubblici riguardo Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein aveva legami più stretti di quanto si pensasse con Israele.

