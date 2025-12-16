La Juventus si prepara al mercato di gennaio con tre nuovi acquisti per rafforzare il centrocampo, puntando a migliorare la rosa di Spalletti e a raggiungere la qualificazione in Champions League. I bianconeri sono già al lavoro per definire gli acquisti strategici che possano fare la differenza nella seconda parte della stagione.

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, pronti tre colpi per rinforzare la rosa di Spalletti

I bianconeri sono già al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di garantire a Spalletti la rosa necessaria per centrare la qualificazione in Champions League. La vittoria sul Bologna ha riportato un po’ di serenità, ma l’AD Damien Comolli vuole approfittare della finestra invernale per colmare le lacune in mezzo al campo. In cima alla lista c’è il danese Pierre-Emile Hojbjerg per un innesto immediato di esperienza, mentre in prospettiva futura si monitora il mancino austriaco Xaver Schlager e il giovane esterno Rafik Belghali per le fasce. L’obiettivo immediato: Hojbjerg. Stilejuventus.com

Calciomercato #juventus : rumors e acquisti confermati Pt. 2 #calcio #calciomercato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juve, il piano per Milinkovic: pronte tre cessioni - I bianconeri però devono prima concretizzare qualche cessione, in uscita ci sono Zakaria, McKennie e Arthur. calciomercato.com

Calciomercato Juventus, spunta Marusic per la difesa ma i tifosi non ci stanno - Il calciomercato della Juventus si accende per Adam Marusic, ma i tifosi non sono di certo felici in tal senso. juvelive.it