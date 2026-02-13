Calciomercato Inter LIVE | il retroscena su Bremer niente riscatto per Pavard la dirigenza studia il piano per Stankovic

La sessione di calciomercato dell’Inter si anima con diverse novità. Si lavora sul futuro di Bremer, mentre per Pavard niente riscatto e il club ora valuta altre strategie. Intanto, i dirigenti sono al lavoro per definire il piano con Stankovic, tra incontri e trattative in corso. La giornata promette altri aggiornamenti da qui a fine mercato.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il retroscena su Bremer, niente riscatto per Pavard, la dirigenza studia il piano per Stankovic Approfondimenti su Inter News 24 Calciomercato Inter LIVE: niente riscatto per Pavard, la dirigenza studia il piano per riportatre a Milano Stankovic L’Inter ha deciso di non riscattare Pavard e ora la dirigenza lavora per riportare Stankovic a Milano. Pavard a Marsiglia non convince, niente riscatto: torna all’Inter! Rientra nei piani di Chivu? Pavard torna all’Inter dopo che il Marsiglia ha deciso di non riscattarlo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter News 24 Argomenti discussi: Calciomercato: tutte le trattative dell'ultimo giorno; Serie A, Calciomercato Inter – Rinnovo Acerbi, si o no: le ultimissime; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Calciomercato invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. Calciomercato Inter, Celik erede di Darmian: colpo a costo zeroIl mercato dell'Inter è alla ricerca dell'erede di Darmian. Obiettivo Celik a costo zero dalla Roma. Concorrenza Juventus e Liverpool ... interlive.it Calciomercato Inter, il Milan fiuta lo sgarbo a costo zeroIl mercato del Milan entra in collisione con quello dell'Inter. Tare pensa a Meslier in scadenza col Leeds, obiettivo da tempo di Marotta ... interlive.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.