Calci e Buti e fuori dal sistema delle aree montane il Governo riveda i criteri

Calci e Buti sono stati declassati come territori montani dal Governo, che ha rivisto i criteri di classificazione, escludendoli dal sistema delle aree montane. Confesercenti Pisa e Monte Pisano esprime “forte preoccupazione e netta contrarietà alla recente revisione dei criteri con cui il Governo ha ridefinito la classificazione dei comuni montani, determinando il declassamento di territori storicamente inseriti nel sistema delle aree montane, tra cui”.

I Comuni montani della Valbonesi (Pd) chiedono al governo di rivedere i criteri di individuazione, ritenendo che la legge attuale limiti i diritti e accentua le differenze tra territori.

Le politiche montane sono al centro di un confronto aperto tra Regioni e Governo, con un rinvio decisivo sui criteri di approvazione.

