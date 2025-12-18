Politiche montane rinvio decisivo sui criteri | confronto aperto tra Regioni e Governo

Le politiche montane sono al centro di un confronto aperto tra Regioni e Governo, con un rinvio decisivo sui criteri di approvazione. Dopo l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, si attende un tavolo politico lunedì con il ministro Calderoli, per definire una proposta condivisa che possa portare a un nuovo impulso per la tutela e lo sviluppo delle aree montane italiane.

L'Aquila - Slitta l’approvazione dei nuovi parametri per la montagna dopo l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, lunedì tavolo politico con il ministro Calderoli per una proposta condivisa. Si apre una nuova fase di confronto istituzionale sulle politiche per la montagna. La Conferenza Stato-Regioni ha infatti accolto la richiesta avanzata dalle Regioni di rinviare l’approvazione dei nuovi criteri previsti dalla riforma in discussione, rimandando ogni decisione a un ulteriore approfondimento politico e tecnico. A darne notizia è l’assessore regionale Roberto Santangelo, che ha espresso apprezzamento per la disponibilità mostrata dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

