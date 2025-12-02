Prezzi alla produzione di industria e costruzioni | trend e settori chiave di ottobre 2025

Nel mese di ottobre 2025, secondo i dati ISTAT, i prezzi alla produzione dell'industria italiana registrano una lieve flessione su base mensile (-0,2%) e una sostanziale stabilità su base annua (+0,1%, contro il +1,1% di settembre). Sul mercato interno, la diminuzione mensile è più marcata (-0,4%), mentre la crescita annua si attesta a +0,2%, in rallentamento rispetto al mese precedente. Al netto della componente energetica, i prezzi risultano stabili rispetto a settembre e mostrano una crescita tendenziale in lieve attenuazione (+0,7%, da +0,8% di settembre).

