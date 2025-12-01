Espone bandiera palestinese al mach Milano – Tel Aviv per 10 secondi | 200 euro di multa al consigliere regionale
“Per questo semplice gesto prima dell’inizio di Olimpia Milano – Hapoel Tel Aviv, sono appena stato avvicinato dalla digos che ha preso le mie generalità e invitato a mettere via la bandiera”. Sono le parole con cui il consigliere regionale della Lombardia Luca Paladini (Patto Civico) comunicava in tempo reale quanto gli stava accadendo sugli spalti dell’ Unipol Forum di Assago, la sera della partita di Eurolega di basket, giovedì 20 novembre. Commentando che “Non va bene. Non va bene per niente”. Ricostruendo poi quanto accaduto, Paladini racconta che appena esposta la bandiera “un agente in borghese si è avvicinato, mi ha chiesto i documenti e di evitare di mostrarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
