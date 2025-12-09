Consigliere capitolino denuncia | Pagati 60 euro per spritz tè e tramezzino senza scontrino
ABBONATI A DAYITALIANEWS L'episodio in un bar di piazza del Popolo. " Ho speso 60 euro per uno spritz, un tè con pasticcini e un tramezzino ": è la denuncia di Marco Di Stefano, consigliere capitolino di Noi Moderati, che racconta la spiacevole esperienza vissuta insieme alla moglie e alla figlia in un bar di piazza del Popolo, nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre. La ricostruzione del consigliere. Di Stefano spiega di essersi seduto al tavolo intorno alle 17:30, mentre attendeva l'inizio della cerimonia di accensione dell'albero di Natale con il sindaco Gualtieri. "Ordino uno spritz, un tramezzino e un tè con qualche pasticcino – racconta –.
La denuncia arriva da Marco Di Stefano, consigliere capitolino di Noi Moderati, che racconta l’esperienza vissuta con la famiglia in un bar di piazza di Popolo nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
