L' artigianato regge | nel 2025 registrate quasi 18mila imprese attive nel salernitano
Nel 2025, l’artigianato nel salernitano conferma la sua solidità, con quasi 18.000 imprese attive. Nonostante le sfide del mercato, il settore mantiene una presenza significativa, rappresentando un patrimonio importante per l’economia locale. Questa stabilità evidenzia l’importanza dell’artigianato come elemento di continuità e tradizione nella provincia di Salerno.
Il tessuto artigianale della provincia di Salerno mostra una sostanziale tenuta, con 17.893 imprese attive su un totale di circa 18.046 unità censite. È quanto emerge dal bilancio di fine anno tracciato da Antonio Citro, presidente provinciale della Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato). 🔗 Leggi su Salernotoday.it
