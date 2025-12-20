Igor Volley le azzurre in campo a Busto Arsizio per il Derby del Ticino

20 dic 2025

Dopo una settimana di lavoro intenso, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al via del tour de force che la vedrà impegnata quattro volte (due in trasferta e due in casa) in dieci giorni, per la chiusura del 2025 sportivo. Il primo dei quattro impegni ravvicinati è in programma questa. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

